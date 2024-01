La Torta di Rose e i tre 40enni veronesi che hanno cambiato vita

Due ingegneri, una specialista in marketing e il sogno comune di lasciare il sentiero tracciato, seguire il proprio istinto e creare, insieme, qualcosa di eccezionale. Sono gli ingredienti da cui è nata Infermentum, giovane ma già solidissima azienda di dolci artigianali del Veronese. Perché Francesco Borioli, Luca Dal Corso ed Elisa Dalle Pezze, cresciuti insieme tra le colline di Stallavena, non sono nati pasticceri, ma alla soglia dei 35 anni hanno deciso di dare una svolta alla propria vita professionale rimboccandosi le maniche e mettendo letteralmente le mani in pasta.

Lasciano il lavoro per inseguire la loro passione

Francesco, Luca (ingegneri entrambi), ed Elisa sono tre amici che hanno iniziato il loro percorso imprenditoriale nel 2012, inizialmente interessati alla produzione di birra artigianale. Ben presto, però, si sono appassionati ai lievitati, sperimentando con focacce, pizze e dolci da forno. I tre amici comprano un’impastatrice e di notte vanno a cuocere nei forni di un laboratorio nella valle di fronte a Stallavena. Il gradimento è unanime, il passaparola immediato, l’entusiasmo alle stelle: in pochi giorni i tre si ritrovano a impastare 500 dolci natalizi che in poche ore vanno letteralmente a ruba. Nel 2015 c'è la vera svolta, lasciano il loro lavoro e aprono un laboratorio che consente di produrre, sperimentare, consolidare, implementare nuove ricette. Dopo nove anni di amicizia, passione, duro lavoro, oggi esportano i loro prodotti artigianali in 12 paesi del mondo.

La loro azienda, Infermentum, ha visto una crescita costante, arrivando a produrre 95.500 pezzi nel 2022, con un fatturato annuale in aumento del 20% e raggiungendo i 2 milioni di euro. La chiave del loro successo risiede nell'umiltà, nella condivisione, nella ricerca continua e nell'ossessione per la qualità. Umiltà, condivisione e ricerca continua: gli ingredienti del successo. Sperimentare ogni giorno, cercare sempre di migliorarsi, non scendere mai a compromessi in nome del business. Nel loro laboratorio artigianale, collaborano nel periodo natalizio fino a 38 persone, tra cui diverse neomamme, che qui trovano il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata. I dolci sfornati sono lavorati manualmente, attenti ai dettagli, dalla cura del lievito madre alla selezione di ingredienti di alta qualità.

Torta di Rose e altre prelibatezze

Infermentum nasce a Natale, con il Panettone tradizionale, diventa presto un must anche il Monte Nuvola, il pandoro a forma di panettone dall’impasto soffice come una nuvola. che prende il nome dalla montagna attorno alla quale i tre amici giocavano da bambini. Ma è la torta di Rose uno dei loro capolavori dolciari. Il dolce della tradizione mantovana nella versione di Infermentum raggiunge l’apice della morbidezza grazie al sapiente utilizzo del lievito madre e del burro, che insieme alla granulosità dello zucchero e al profumo di arancia e vaniglia rendono questo lievitato un’esplosione di sapore. E siccome anche l’occhio vuole la sua parte, la Torta di Rose, nella la sua tipica forma a bouquet di boccioli lievitati posti uno accanto all’altro è perfetta per San Valentino.