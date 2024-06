Un parrucchiere veronese tra i Top Hairstylist d’Italia

Marco Ambrosi di Bussolengo è l'unico parrucchiere veronese premiato dalla "Guida ai Migliori Parrucchieri d'Italia". Per chi si dedica a questa professione, la passione è fondamentale: non solo per il proprio lavoro, ma anche per la bellezza e la cura dei capelli. Un hair stylist di successo deve avere un'attenzione costante alle tendenze del settore, un occhio attento per i dettagli e una conoscenza approfondita delle tecniche. Soprattutto, deve essere capace di ascoltare le esigenze e i desideri delle proprie clienti, fornendo consigli personalizzati e creando una relazione di fiducia basata su rispetto e professionalità.

Trovare il parrucchiere giusto è come trovare l'amore: richiede sintonia, condivisione di idee e un profondo senso di benessere. Per questo motivo, la scelta del parrucchiere a cui affidarsi non va presa alla leggera.

Per aiutarti in questa ricerca, è nata la "Guida ai Migliori Parrucchieri d'Italia", un'accurata selezione dei professionisti più qualificati del paese, che unisce alla bravura tecnica e artistica anche l'innovazione e la capacità di interpretare le nuove tendenze della moda capelli. Nell'edizione di quest'anno, c'è anche il salone di Marco Ambrosi a Bussolengo, in provincia di Verona.

Marco Ambrosi Concept Salon: passione per la bellezza a Bussolengo

Marco Ambrosi, titolare del salone, vanta una pluriennale esperienza nel settore e una passione per la cura dei capelli che lo contraddistingue.

Tagli: classici, moderni o personalizzati, per valorizzare al meglio la forma del viso e lo stile di ogni cliente.

Colorazione: tecniche all'avanguardia e prodotti di alta qualità per ottenere colori vibranti e duraturi, nel rispetto della salute dei capelli.

Styling: acconciature per ogni occasione, dai look più semplici a quelli più elaborati, per sentirsi sempre al top.

Trattamenti: soluzioni personalizzate per nutrire, idratare e ristrutturare i capelli, rendendoli sani e splendenti.

Si distingue non solo per la qualità dei servizi offerti, ma anche per l'attenzione al cliente e la cura dei dettagli, oltre che per consigliare il trattamento più adatto ai capelli.

La donna di oggi non si accontenta più di servizi tradizionali: desidera proposte sempre nuove, miglioramenti continui che le permettano di esprimere al meglio la propria personalità e sentirsi bella e sicura di sé. E per raggiungere questo obiettivo, non basta più solo il risultato visivo. Contano anche l'ambiente accogliente, la familiarità e la simpatia del parrucchiere, oltre che la qualità dei prodotti utilizzati.

La TOP HAIRSTYLISTS – Guida ai Migliori Parrucchieri d'Italia è un punto di riferimento per migliaia di persone che cercano il parrucchiere ideale. Un book di 236 pagine, curato nei minimi dettagli, che raccoglie solo i migliori 217 saloni su 87.000 esistenti in Italia. Una selezione accurata e indipendente, fatta dalla Redazione senza alcun condizionamento commerciale, per garantire ai lettori un'esperienza unica e soddisfacente.

PARRUCCHIERI PREMIATI IN VENETO

BL - FELTRE - Alan and Elena Parrucchieri | PD - PONTE SAN NICOLÒ - Salone Profili | PD - SARMEOLA DI RUBANO - Bei Capelli Parrucchieri | TV - CASTELFRANCO VENETO - Umberto Equipe Parrucchieri | TV - GORGO AL MONTICANO - Salone Pierangela | TV - PIEVE DI SOLIGO - Gabriella Viezzer | TV - SANTA LUCIA DI PIAVE - Verde Ombrello | TV - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI - I Gnesotto Parrucchieri | TV - TREVISO - Flavio Girotto | VE - BLESSAGLIA DI PRAMAGGIORE - Cinzia Parrucchieri | VE - JESOLO - Sauro Parrucchieri | VE - MIRA - Griff Parrucchieri Estetica | VE - SAN DONA’ DI PIAVE - Salone Alessandra | VI - RETTORGOLE DI CALDOGNO - I Pieropan | VR - BUSSOLENGO - Marco Ambrosi Concept Salon