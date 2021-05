Tinder: studio MySpring rivela quanto i capelli incidono sulla ricerca del partner

La piattaforma leader in Germania per la salute degli uomini mySpring ha condotto uno studio sulla calvizie, intervistando un gruppo di 2.500 partecipanti per conoscere il loro punto di vista sulla calvizie, e contemporaneamente ha testato le prestazioni nel mondo reale di un uomo con e senza capelli su Tinder.

I risultati del sondaggio dipingono un quadro positivo della calvizie: i partecipanti descrivono gli uomini calvi come sexy, leali, esperti, di successo, attraenti e più virili rispetto agli uomini con i capelli, tuttavia quando si tratta di approcciarsi ad un uomo su Tinder, le donne preferiscono l’uomo con i capelli. L’analisi condotta da mySpring mette anche allaluce il fatto che, per quanto riguarda i match maschili, il profilo calvo ha ricevuto 2,4 volte più match rispetto al suo sosia con i capelli, rivelando un'interessante differenza nel modo in cui uomini e donne sono influenzati dalla calvizie.



Analisi delle performance dell’uomo calvo



Il profilo con uomo calvo ha avuto match con 11 volte più profili maschili che femminili (335 contro 30).

L’uomo calvo si è dimostrato popolare con altri profili maschili: 2,4 volte più uomini dell’uomo con i capelli (335 contro 140)

Anche se l’uomo calvo ha ricevuto più messaggi da uomini che da donne (75 contro 6), la percentuale di utenti che hanno inviato un messaggio diretto era quasi identica (22% dei match maschili, 20% dei match femminili).

Anche se l’uomo calvo ha ricevuto meno match dalle donne rispetto a quello con i capelli, una percentuale più alta dei suoi match ha poi inviato un messaggio diretto (20% contro 7,5%)

circa l'85% dei profili di uomini calvi su Tinder ha scelto una foto profilo con un copricapo

Il profilo dell’uomo calvo ha avuto 21 corrispondenze con altri uomini calvi

Analisi delle performance dell’uomo con i capelli



Nel complesso, il profilo dell’uomo con i capelli ha superato di poco il profilo dell’uomo calvo in termini di coinvolgimento totale (465 match e messaggi diretti, contro 446 dell’uomo calvo)

L’uomo con i capelli ha avuto 8,47 volte più match con donne rispetto all’uomo calvo (254 contro 30)

Il profilo con i capelli ha ricevuto più messaggi diretti dalle donne rispetto all’uomo calvo (19 contro 6)

Il profilo con i capelli è stato superato dal profilo calvo quando si è trattato di match uomo-uomo (140 match maschili rispetto ai 330 dell’uomo calvo)

L'età media delle donne che hanno matchato il profilo con i capelli era leggermente inferiore a quella delle donne che hanno matchato l’uomo calvo (27,1 contro 29,4)

I dettagli completi del sondaggio e del test delle app di incontri sono disponibili anche sulla pagina dei risultati: https://www.myspring.com/ dating-with-hairloss