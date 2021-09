TikTok: il Veneto è la nuova e ultima tappa di "Ti racconto l'Italia"

La campagna TikTok #tiraccontolitalia, sviluppata con l’obiettivo di valorizzare le tante realtà e culture locali dell'Italia - dalle tradizioni alle nuove tendenze, tra dialetti, moda, musica, cucina, luoghi e aneddoti regionali - arriva nell'ultima tappa del suo viaggio tra le regioni italiane, il Veneto, terra intrisa di suggestioni artistiche con beni culturali e paesaggistici Patrimonio dell'Umanità.

La community racconta aneddoti, storie, luoghi del cuore, modi di dire e tradizioni culinarie attraverso gli hashtag #tiraccontolitalia e #TikTokVeneto.

Nel viaggio di cinque mesi di Ti Racconto l'Italia, la campagna ha messo al centro la creatività dei Creator e la varietà dei loro contenuti raccontati con un nuovo linguaggio comunicativo fatto di video brevi, da 15 secondi a 3 minuti, che hanno reso TikTok parte dell’evoluzione della cultura contemporanea, un luogo ricco di stimoli e creatività dove poter ascoltare, imparare ed esprimersi in maniera autentica.

Viaggio tra i diversi paesaggi del Veneto che tra montagna, colline, laghi, mare e città, si racconta grazie video della community

Una regione spettacolare che custodisce città d'arte e piccoli borghi storici, oasi naturali e montagne, cittadelle fortificate, ville nobiliari e località di villeggiatura. Il Veneto e le sue bellezze vengono raccontate nei tantissimi video postati dalla community per far scoprire la magia di questo territorio.

Partendo dal capoluogo, Venezia, è l'ambassador del progetto Giovanni Arena (@giovanniarena_) a raccontare cosa fare in questa città senza tempo e unica. Giovanni ha raccontato in un video come vivere a pieno tutta la sua atmosfera in sole cinque ore, alla scoperta dei luoghi più iconici e di quelli più inusuali. Immancabile il tour in gondola, simbolo del La Serenissima, con un'opzione che solo le persone del posto conoscono.

Oltre alle altre città, come Padova o la città degli innamorati, Verona, con la sua costola di balena e la leggenda a essa collegata, spazio a due laghi, il Laghetto Camazzole e il Lago di Santa Croce - consigliati da una Benedetta Polato (@benedettapolato96), veneta doc. È ancora la natura veneta a sorprendere e a essere protagonista con le cime delle splendide Dolomiti e con le pozze di Arsiero, note come i caraibi veneti, sono un piccolo canyon scavato dal corso del torrente Astico nel corso dei millenni, dove si possono trovare rocce a picco sulle acque, laghetti e piccole baie dalle acque cristalline, perfette per rilassarsi e prendere il sole.

Burano, il Molinetto della Croda in uno dei luoghi più suggestivi delle colline del Prosecco, Passo San Boldo nota come la Strada dei 100 giorni, Brent de l'Art. Ma anche il Santuario Madonna della Corona arroccato sulla roccia e il borgo Borghetto sul Mincio. Tutti spettacoli che affascinano vista e cuore degli spettatori.

Per una pausa tipicamente veneta, le “pepite di Venezia” ovvero le moeche: i piccoli granchi pescati nella laguna veneziana solo in determinati momenti dell’anno, sono tra le specialità più particolari della tradizione culinaria. Per gli amanti delle torte invece, la ricetta della pinza veneta, conosciuta anche come pinsa o torta dea marantega raccontata dall'ambassador Diletta Secco (@dilettasecco). Gli ingredienti sono pane raffermo, latte, mele e uvetta.

La community veneta su TikTok

Simpatia, divertimento e cultura, con il distintivo accento veneto. La community della regione è eterogenea e presenta i propri interessi e passioni in maniera unica e distintiva. Come, per esempio, Davide Patron (@davidepatron), studente universitario, che condivide pillole di inglese, offre consigli di pronuncia e di slang; Eleonora Lanzerotto (@eleonoralanzerotto) ostetrica, la fitness coach Caterina Falhi (@caterinafahli) e la pattinatrice italo-cambogiana Chenny Paolucci (@chenny_paolucci). Spazio al beauty con Sara Lazellari (@saralazellari) tra make-up e skincare e alla simpatia e comicità di Giammarco Senpai (@gianmarcomillo) e di Benedetta Polato (@benedettapolato), nota per i suoi video ironici. Origini venete anche per le cantanti Francesca Michielin e Madame e il cantante vicentino Sangiovanni che su TikTok condividono la loro musica e aspetti del dietro le quinte della vita sul palcoscenico. Profilo musicale anche quello di Tobia Lanaro (@tobialanaro), creator e cantante della provincia di Vicenza.

Infine, anche l'istituzione del La Biennale di Venezia (@labiennale) ha scelto TikTok per condividere brevi video dei momenti più iconici e popolerà il proprio profilo con video inediti di dietro le quinte ma anche, come hanno anticipato nella loro bio, arte, architettura, cinema, danza, musica, teatro e pillole dagli archivi. Il debutto è stato proprio in concomitanza con la prima giornata della kermesse veneziana del Festival di Venezia.

La colonna sonora

Come in tutti i viaggi più belli, anche #tiraccontolitalia ha la sua colonna sonora: per ispirare le creazioni di video è disponibile in app la Playlist Ti Racconto l'Italia a cui si aggiunge la playlist dedicata #TikTokVeneto. Da "Voce" di Madame a "Vulcano" di Francesca Michielin a "Venezia" di Francesco Guccini e "Rondò Veneziano" di Chicco Fabbri: un mix di melodie nuove e passate capaci di creare la perfetta atmosfera per i video della community.

TikTok e il calcio

La piattaforma ha accompagnato il mese degli Europei con hashtag tematici e attività (filtri e playlist) coinvolgendo, grazie al profilo @euro2020, la community e ponendosi sempre più come luogo di incontro per tifosi, calciatori e squadre di calcio. Queste ultime sono sempre più numerose: scelgono TikTok per condividere retroscena, contenuti esclusivi ed esultanze, richiamando tifosi e appassionati. Come ha fatto l'Hellas Verona FC (@hellasveronafc), squadra veneta della Lega Serie A (@seriea).