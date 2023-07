I Tigli di Simone Padovan migliore pizzeria fuori dalla Campania, seconda per 50 Top Pizza

Mercoledì 12 luglio la guida più influente nel mondo della pizza ha celebrato a Roma i migliori pizzaioli d’Italia. Migliaia le pizzerie visitate e 50 Top Pizza dopo una attenta selezione ha stilato la classifica. Migliore d’Italia tolte quelle della Campania, regione che alla pizza ha dato i natali, è I Tigli di San Bonifacio. Il secondo gradino del podio va dunque al veronese Simone Padoan, con davanti soltanto i maestri Diego Vitagliano e Francesco Martucci.

I curatori Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, al Teatro Argentina di Roma, insieme al conduttore della serata, Federico Quaranta, hanno premiato Padoan, portandolo quest’anno a salire di due ulteriori posizioni rispetto alla scorsa edizione (l’anno scorso era 4°).

“Un’importante conquista, questa, che va a premiare un lavoro quasi trentennale. Riconoscimenti come questi riempiono di orgoglio, ma hanno davvero valore solo se legati ai sacrifici e agli sforzi che abbiamo compiuto”. Così il maestro pizzaiolo sul palcoscenico del Teatro Argentina di Roma.

I Tigli di Simone Padoan, infatti, sono da sempre sinonimo di materia prima di estrema qualità, grandi tecniche di cottura e panificazione del lievito madre; tutti elementi che hanno permesso al maestro pizzaiolo Padoan di essere apprezzato a livello mondiale, tanto da diventare il primo pizzaiolo fuori Campania.

Simone Padoan è pioniere della sperimentazione e della ricerca nel mondo dell’arte bianca, crea pizze differenti che negli anni hanno acquisito un’identità ben definita, dando vita ad una nuova concezione di pizza contemporanea. Concezione che, al seguito, ha destato la curiosità e la passione di tanti altri pizzaioli che ne hanno seguito le orme.

Proprio in nome di questa ricerca continua, che è caratteristica imprescindibile per dominare il settore e classifiche come 50 Top, accanto alla pizzeria in provincia di Verona infatti, il maestro pizzaiolo ha inserito una nuova componente “i Tigli Lab”, un vero e proprio laboratorio dove poter preparare e sperimentare nuovi impasti e nuove ricette per le creazioni de I Tigli.

La classifica delle migliori pizzerie in Italia secondo 50 Top Pizza 2023

1. 10 Diego Vitagliano, Napoli e I Masanielli Francesco Martucci, Caserta

2. I Tigli, San Bonifacio

3. Seu Pizza Illuminati, Roma

4. 50 Kalò, Napoli

5. 180 g, Roma

6. I Masanielli Sasà Martucci, Caserta

7. Fratelli Salvo, Napoli

8. Dry, Milano

9. Cambia-Menti, Caserta

10. La Notizia 94, Napoli…