Verona, Pet-Friendly: ecco i supermercati dove puoi portare il tuo cane

L’accoglienza pet friendly è un tema da sempre molto discusso. L’accesso degli animali da compagnia, in particolare i cani nei luoghi pubblici, come ad esempio nei supermercati, crea spesso equivoci, a causa anche delle norme non sempre chiarissime.

Parlando proprio di supermercati, purtroppo ancora oggi, non tutti sono pet friendly, nemmeno nella nostra cara città dell’amore!

Ma non tutti i proprietari hanno la possibilità di lasciare il proprio amico a quattro zampe a casa da solo o in compagnia di amici o familiari e visto che piuttosto che lasciarlo legato ai ganci al di fuori dei negozi, c’è proprio chi preferisce evitare di andare a fare la spesa, abbiamo deciso di creare per voi una guida Pet-friendly!

La guida vi indicherà tutti i supermercati veronesi, dove i vostri amici a quattro zampe, saranno i benvenuti!

Abbiamo fatto una passeggiata per il centro di Verona e per le principali catene di supermercati, assieme a Pepe, il nostro mini pinscher, che per un giorno si è improvvisato “detective”, a caccia dei negozi pet friendly!

Dobbiamo specificare che purtroppo questo elenco, è valido solo per i cagnolini di piccola taglia, che potranno entrare nei supermercati solo in braccio, oppure, riposti in borsette apposite da mettere all’interno del carrello.

L’elenco è in continuo aggiornamento! Se volete suggerire qualche supermercato, che non è presente, lasciateci un commento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

SUPERMERCATI PET FRIENDLY VERONA

Gallery