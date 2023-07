“Strade del Gusto” la serie Tv che racconta il territorio attraverso l’enogastronomia

Condotta dall’influencer Francesca Faustini, “Strade del Gusto” racconta, in ogni episodio, un ristorante di Verona e provincia attraverso i piatti e il “dietro le quinte” con chef e proprietari per tessere una storia di passione e territorio che va oltre un buon piatto. Location caratteristiche immerse nella natura, dal Lago al centro città, che rispondono ad alti standard qualitativi cercando di mantenere un approccio sostenibile, anti-spreco.

«Dopo il successo della prima abbiamo deciso di replicare producendo una seconda stagione – commenta entusiasta il produttore Riccardo Canovai -. Per noi Strade del Gusto è molto più di una serie Tv, è un modo per raccontare il territorio e per creare un legame autentico con le persone attraverso una narrazione fatta di storie, lavoro e dedizione. Come casa di produzione stiamo allacciando collaborazioni importanti: il nostro progetto sta ricevendo grande apprezzamento».

Una seconda stagione ricca di storie e di prodotti locali che si sta trasformando in un secondo importante progetto: un vero e proprio itinerario gourmet nei ristoranti delle Serie. Otto episodi, otto cene per vivere un’experience in prima persona, non solo davanti allo schermo. Gli spettatori, questa volta, diventano protagonisti assaggiando piatti che avevano solo potuto vedere; infatti, i menu proposti dai ristoranti saranno esattamente quelli della Serie.

Hanno preso parte alla seconda stagione importanti partner come Cantina Albino Piona e Cantina Scriani che hanno creduto in questo ambizioso progetto che ha tanta voglia di raccontarsi al pubblico. Tra i partecipanti, alcuni dei nomi più noti dell’enogastronomia veronese: Taverna Kuss a San Zeno di Montagna, La Casa degli Spiriti di Costermano, Antica Amelia Bistrot in pieno centro storico, Il Mangiabottoni (realtà parte di AIAS Verona), Antichi Sapori Trattoria a Pescantina, Ristorante All’Antica Ala del Castello Bevilacqua, L’Artigliere di Isola della Scala e Trattoria Alla Pesa a Sorgà.