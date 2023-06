Arriva lo store di Clio a Verona, la make-up artist più amata d’Italia

OVS porta a Verona l’innovativo ClioMakeUp Experience Store, dopo le aperture di Napoli, Parma, Messina e Roma è ora il turno di Verona. Dal 16 giugno lo store OVS di Via Roma 7, appena rinnovato, ospiterà le collezioni beauty firmate dalla make-up artist più amata d’Italia, Clio Zammatteo.

“L’apertura del ClioMakeUp Experience store a Verona, in collaborazione con OVS, mi emoziona tantissimo - afferma Clio Zammatteo, fondatrice di ClioMakeUp – rappresenta per me un ritorno importante alle mie radici venete, ad una terra e una comunità che ho nel cuore da sempre. Verona è il luogo dove vorrei vivere, conquistata dalle sue bellezze artistiche, dalla sua storia e dal suo romanticismo senza eguali. Sarà una gioia per me incontrare la community il 16 Giugno, a partire dalle 15h30, per festeggiare insieme il mio quinto store in Italia in partnership con OVS, all’interno del negozio di Via Roma 7, nel cuore pulsante della città di Verona”.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di Beauty: venerdì 16 giugno a partire dalle 15h30 Clio e il suo Team accoglieranno la community nel nuovo punto vendita per inaugurarlo e scoprire le ultime novità firmate ClioMakeUp.

Il ClioMakeUp Experience Store rappresenta il primo luogo in cui le proposte di ClioMakeUp, leader digitale nel campo della bellezza e punto di riferimento della più grande community italiana dedicata al beauty, sono disponibili in un negozio fisico. Questo nuovo spazio all'interno dei negozi OVS offre ai propri clienti un'esperienza di shopping completa, focalizzata sulla qualità dei prodotti e sulla multisensorialità, che va dal beauty al total lifestyle.

Il ClioMakeUp Experience Store di Verona si sviluppa su una superficie di circa 30 metri quadri: format e concept prendono ispirazione dalla spontanea armonia delle forme presenti in natura, con linee morbide, fluide ed imperfette. La disposizione degli arredi e la loro conformazione accolgono e invitano a giocare e a sperimentare con i prodotti. La finitura materica rosa pastello, variante del colore pantone signature del brand ClioMakeUp, è il tocco distintivo del corner.