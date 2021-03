Italia's Got Talent 2021: vince il mago veronese Stefano Bronzato

A vincere Italia’s Got Talent 2021 è il veronese Stefano Bronzato. Dopo le audizioni degli scorsi mesi, dodici sono stati i partecipanti che si sono sfidati sul palco del talent show andato in onda in diretta su Tv8. A giudicare i concorrenti una giuria di prestigio rappresentata da Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini.

Bronzato ha sorpreso tutti con un numero di magia stupefacente riuscendo letteralmente retrocedere le lancette dell’orologio grazie alla suo spiccato talento. Lontani i tempi dove Stefano si esibiva nei locali veronesi, come al Piper, il ristorante panoramico delle Torricelle.

Una lunga gavetta che lo ha premiato, Stefano infatti segue la sua passione per la magia fin da bambino, pur non avendo mai frequentato una vera e propria scuola di magia. Ex modello per Valentino e Dsquared, Stefano aveva già partecipato nel 2014 al programma di magia: " Steven Street of Magic" in onda sul canale Super!

«Uno dei più bravi maghi sul palco di Italia's Got Talent» - ha dichiarato Bastianich giudice dell’undicesima edizione del talent show.

Al mago vincitore oltre al titolo, va il premio da 100mila euro.