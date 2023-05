Le spiagge bandiera Blu in Veneto, località incontaminate dove andare al mare

Si è aperta la stagione balneare in Veneto il 15 maggio 2023 e arriva la classifica delle spiagge che possono fregiarsi della bandiera Blu per qualità dell'acqua. Dai primi controlli effettuati da ARPAV il mare in Veneto gode di una ottima salute, tutte le spiagge sono state trovate eccellenti, ottime o buone, bocciata solo una sul lago del Mis a Belluno. In provincia di Verona sono stati effettuati ben 65 controlli sul Lago di Garda e le acque sono state trovate sempre balneabili.

L'Assessore all'Ambiente della Regione del Veneto annuncia quindi l'inizio della nuova stagione balneare, definendone il periodo che sarà in Veneto compreso tra il 15 maggio e il 15 settembre.

Bandiere blu in Veneto

Sono 9 le località turistiche del Veneto premiate (tutte riconfermate) per le acque eccellenti, il turismo inclusivo e sostenibile.

La costa veneziana ne ha 7

Venezia,

San Michele al Tagliamento,

Caorle,

Eraclea,

Jesolo,

Cavallino Treporti,

Chioggia

Altre due sono nel Polesine in provincia di Rovigo

Rosolino,

Porto Tolle.

La classifica per regioni

La Liguria è in vetta delle località premiate, seguita da Campania, Toscana e Puglia. Sono 17 i riconoscimenti per la Calabria e le Marche. La Sardegna ne ha 15, l'Abruzzo 14; la Sicilia 11; 10 il Lazio e Trentino Alto Adige (contano anche i laghi). L'Emilia Romagna e il Veneto 9. La Basilicata 5, il Piemonte 3, il Friuli Venezia Giulia 2, il Molise e la Lombardia 1 Bandiera Blu.

Ha dettagliato l'Assessore regionale del Veneto Caner: "I rilievi sono stati effettuati su 174 acque di balneazione corrispondenti a 174 punti distribuiti su 8 corpi idrici (95 sul mare Adriatico, 65 sul lago di Garda, 4 sul lago di Santa Croce, 1 sul lago del Mis, 4 sul lago di Centro Cadore, 2 sul lago di Lago, 2 sul lago di Santa Maria e 1 sullo specchio nautico di Albarella) per un totale di 149 km di costa controllata adibita alla balneazione.

Tutte le acque classificate nelle classi "eccellente" (160), “buona” (10) e “sufficiente” (3) sono risultate idonee ai sensi di legge per l’inizio della stagione balneare 2023 tranne 1, quella in classe “scarsa” (punto 564 “Vallesella-casette” del lago di Centro Cadore - Domegge di Cadore – BL), che ha invece un divieto temporaneo per tutta la durata della stagione estiva.

Dal raffronto con la precedente classificazione si registra un miglioramento della qualità delle acque di balneazione con un 1 acqua in più in classe “eccellente” e 2 in classe “buona” a fronte di meno 2 acque in classe “sufficiente” e 1 in classe “scarsa”; il punto 66 di Chioggia, classificato in classe scarsa nel 2021 è tornato infatti in classe “sufficiente” e idoneo quindi per la stagione balneare 2023."