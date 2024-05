Bandiera Blu: le più belle spiagge in Veneto e in Italia

Il Veneto si conferma una delle destinazioni balneari più attrattive grazie al prestigioso riconoscimento delle Bandiere Blu, un simbolo di qualità che celebra la bellezza e la pulizia delle sue spiagge, nonché la chiarezza delle sue acque. Questo premio, nella sua 38esima edizione, nel 2024 ha assegnato il prestigioso riconoscimento a numerose spiagge venete. Arenili soffici frequentati da tantissimi veronesi

Tra queste, spiccano luoghi incantevoli nel veneziano come San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino-Treporti, il Lido di Venezia e Chioggia, località famose per i loro servizi.

Nella provincia di Rovigo, Rosolina e Porto Tolle si distinguono per la loro straordinaria bellezza naturale e per le iniziative di conservazione ambientale, facendo da esempio di come turismo e natura possano coesistere armoniosamente.

Ottenere la Bandiera Blu implica un rigido rispetto di 32 criteri che abbracciano non solo la qualità dell'acqua e la pulizia delle spiaggie, ma anche la sicurezza dei bagnanti e l'attenzione per l'ambiente.

Spiagge Bandiera Blu Veneto

VENEZIA

75. San Michele al Tagliamento

76. Caorle

77. Eraclea

78. Jesolo

79. Cavallino Treporti

80. Venezia

81. Chioggia

ROVIGO

82. Rosolina

83. Porto Tolle

Spiagge Bandiera Blu Italia

PIEMONTE

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

1. Cannobio

2. Cannero Riviera

3. Verbania

NOVARA

4. San Maurizio D’Opaglio

5. Gozzano

LOMBARDIA

BRESCIA

6. Toscolano-Maderno

7. Gardone Riviera

8. Sirmione

TRENTINO ALTO ADIGE

TRENTO

9. Vallelaghi

10 Sella Giudicarie

11. Tenno

12. Bondone

13. Bedollo

14. Baselga di Pinè

15. Pergine Valsugana

16. Tenna

17. Calceranica al Lago

18. Levico Terme

19. Caldonazzo

20. Lavarone

LIGURIA

IMPERIA

21. Bordighera

22. Sanremo

23. Riva Ligure

24. Santo Stefano al Mare

25. San Lorenzo al Mare

26. Imperia

27. Diano Marina

SAVONA

28. Laigueglia

29. Ceriale

30. Borghetto Santo Spirito

31. Loano

32. Pietra Ligure

33. Borgio Verezzi

34. Finale Ligure

35. Noli

36. Spotorno

37. Bergeggi

38. Savona

39. Albissola Marina

40. Albisola Superiore

41. Celle Ligure

42. Varazze

GENOVA

43. Sori

44. Recco

45. Camogli

46. Santa Margherita Ligure

47. Chiavari

48. Lavagna

49. Sestri Levante

50. Moneglia

LA SPEZIA

51. Framura

52. Bonassola

53. Levanto

TOSCANA

MASSA - CARRARA

55. Carrara

56. Massa

LUCCA

57. Forte dei Marmi

58. Pietrasanta

59. Camaiore

60. Viareggio

PISA

61. Pisa

LIVORNO

62. Livorno

63. Rosignano Marittimo

64. Cecina

65. Bibbona

66. Castagneto Carducci

67. San Vincenzo

68. Piombino

GROSSETO

69. Follonica

70. Castiglione della Pescaia

71. Grosseto

72. Orbetello

FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIA

73. Grado

UDINE

74. Lignano Sabbiadoro

EMILIA ROMAGNA

FERRARA

84. Comacchio

RAVENNA

85. Ravenna

86. Cervia

FORLÌ - CESENA

87. Cesenatico

88. Gatteo

89. San Mauro Pascoli

RIMINI

90. Bellaria Igea Marina

91. Riccione

92. Misano Adriatico

MARCHE

PESARO - URBINO

PESARO - URBINO

93. Gabicce Mare

94. Pesaro

95. Fano

96. Mondolfo

ANCONA

97. Senigallia

98. Ancona

99. Sirolo

100. Numana

MACERATA

101. Porto Recanati

102. Potenza Picena

103. Civitanova Marche

FERMO

104. Porto Sant’Elpidio

105. Fermo

106. Porto San Giorgio

107. Altidona

108. Pedaso

ASCOLI PICENO

109. Cupra Marittima

110. Grottammare

111 San Benedetto del Tronto

ABRUZZO

TERAMO

112. Martinsicuro

113. Alba Adriatica

114. Tortoreto

115. Giulianova

116. Roseto degli Abruzzi

117. Pineto

118. Silvi

PESCARA

119. Pescara

CHIETI

120. Francavilla al Mare

121. Ortona

122. Fossacesia

123. Vasto

124. San Salvo

L’AQUILA

125. Villalago

126. Scanno

MOLISE

CAMPOBASSO

127. Termoli

128. Campomarino

LAZIO

ROMA

129. Trevignano Romano

130. Anzio

LATINA

131. Latina

132. Sabaudia

133. San Felice Circeo

134. Terracina

135. Fondi

136. Sperlonga

137. Gaeta

138. Minturno

CAMPANIA

CASERTA

139. Cellole

NAPOLI

140. Massa Lubrense

141. Sorrento

142. Piano di Sorrento

143. Vico Equense

144. Anacapri

SALERNO

145. Positano

146. Capaccio Paestum

147. Agropoli

148. Castellabate

149. Montecorice

150. San Mauro Cilento

151. Pollica

152. Casal Velino

153. Ascea

154. Pisciotta

155. Centola

156. Camerota

157. Ispani

158. Vibonati

BASILICATA

POTENZA

159. Maratea

MATERA

160. Bernalda

161. Pisticci

162. Policoro

163. Nova Siri

PUGLIA

FOGGIA

164. Isole Tremiti

165. Rodi Garganico

166. Peschici

167.Vieste

168. Zapponeta

BARLETTA - ANDRIA - TRANI

169. Bisceglie

BARI

170. Polignano a Mare

171. Monopoli

BRINDISI

172. Fasano

173. Ostuni

174. Carovigno

LECCE

175. Lecce

176. Melendugno

177. Castro

178. Patù

179. Salve

180. Ugento

181. Gallipoli

182. Nardò

TARANTO

183. Manduria

184. Maruggio

185. Leporano

186. Castellaneta

187. Ginosa

CALABRIA

COSENZA

188. Tortora

189. Praia a Mare

190. San Nicola Arcella

191. Santa Maria del Cedro

192. Diamante

193. Rocca Imperiale

194. Roseto Capo Spulico

195. Trebisacce

196. Villapiana

CROTONE

197. Cirò Marina

198. Melissa

199. Isola di Capo Rizzuto

CATANZARO

200. Sellia Marina

201. Catanzaro

202. Soverato

VIBO VALENTIA

203. Parghelia

204. Tropea

REGGIO CALABRIA

205. Caulonia

206. Roccella Jonica

207. Siderno

SICILIA

MESSINA

208. Lipari

209. Tusa

210. Alì Terme

211. Roccalumera

212. Furci Siculo

213. Santa Teresa di Riva

214. Letojanni

215. Taormina

RAGUSA

216. Modica

217. Ispica

218. Pozzallo

219. Scicli

220. Ragusa

AGRIGENTO

221. Menfi

SARDEGNA

SASSARI

222. Castelsardo

223. Sorso

224. Sassari

225. Santa Teresa Gallura

226. Aglientu

227. Trinità d’Agultu e Vignola

228. Badesi

229. La Maddalena

230. Palau

231. Budoni

ORISTANO

232. Oristano

NUORO

233. Tortolì

234. Bari Sardo

CAGLIARI

235. Quartu Sant’Elena

SUD SARDEGNA

236. Sant’Antioco