Sonepar Italia: inaugura un nuovo punto vendita a Verona e prevede un'assunzione

Taglio del nastro a Verona per il nuovo punto vendita di Sonepar Italia, l’azienda leader in Italia nel mercato della distribuzione di materiale elettrico trasferisce il suo punto vendita di Caldiero (VR) per aprire uno store più grande, a libero servizio, di 1200 mq., situato in una delle vie di accesso alla città, in via delle Nazioni n. 2.

Sonepar Italia, parte del gruppo francese Sonepar, dal 1988 nel nostro Paese con sede a Padova, conta oggi 110 punti vendita sui territori, 5 centri logistici e 1.500 dipendenti. L’azienda vende prodotti e componenti per l’automazione industriale e residenziale, materiale illuminotecnico, soluzioni di efficientamento energetico, sistemi per la sicurezza individuale, ferramenta e cavi.

All’inaugurazione del punto vendita, avvenuta ieri, presenti Sergio Novello, Presidente e AD di Sonepar Italia e Andrea Velardi, Consigliere al Comune di Verona e Presidente della Commissione temporanea alle Politiche Giovanili.

“Anche in un periodo come questo – dichiara Sergio Novello – , profondamente segnato dal COVID-19, siamo sempre pronti ad investire nella nostra rete di punti vendita. La presenza sul territorio è importante per comunicare e far percepire ai clienti i valori che rappresentiamo con il marchio: vicinanza e professionalità. Gli installatori elettrici e gli operatori del settore preferiscono mantenere il rapporto diretto e di fiducia con noi nel punto vendita, usufruendo allo stesso tempo dei servizi di consegna in 24 ore anche in cantiere del nostro canale E-commerce che vanta un catalogo molto ampio di 350.000 articoli. Verona è una città attiva ed economicamente importante, siamo certi di esser pronti ad affrontare questa nuova sfida, aprendo il primo punto vendita in questa città, un grande store con servizi innovativi e un team di 13 dipendenti che prevediamo di rafforzare con una ulteriore assunzione nel primo trimestre 2021”.

Andrea Velardi dichiara:

“È un onore per me presenziare l’apertura nella nostra città del nuovo punto vendita di un azienda all’avanguardia come Sonepar Italia, riconosciuta da tutti i professionisti del settore quale punto di riferimento nel mercato della distribuzione di materiale elettrico”.

Grazie alla nuova funzionalità QR Order, in questo negozio i clienti avranno la possibilità di saltare la fila in cassa, utilizzando il proprio smartphone come vero e proprio carrello virtuale; sugli scaffali, infatti, sono presenti codici a barre che, scansionati con l’App Sonepar Italia, permettono di aggiungere i prodotti nel proprio carrello online e di visualizzarne caratteristiche tecniche e prezzi riservati. A fine spesa, una volta scelti i prodotti e scansionati i codici, è poi possibile ritirare velocemente la bolla d’acquisto, mostrando in cassa il QR code generato dall’APP.

Chi è Sonepar Italia S.p.A.

Azienda leader nel mercato italiano della distribuzione di materiale elettrico e parte del Gruppo internazionale Sonepar, è presente sul territorio con una rete capillare di 110 punti vendita e 1.500 dipendenti, con un fatturato 2019 di 622 milioni di euro. L’attività di Sonepar in Italia è iniziata nel 1988 con l’acquisizione della padovana Elettroingross, per poi svilupparsi costantemente negli anni attraverso la crescita interna ed una serie di acquisizioni in Italia www.sonepar.it