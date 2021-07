Sirmione celebra Maria Callas

Communication Strategies, agenzia bresciana di comunicazione edorganizzazione eventi con più di 25 anni di esperienza, è nel team che sta realizzando ilprestigioso ciclo di eventi che il Comune di Sirmione dedicherà fino al 2023 ai 100 annidalla nascita di Maria Callas, in arte la “Divina”.

Il calendario degli eventi, che sono in fase di organizzazione in stretta collaborazione conl’Ufficio Cultura del Comune di Sirmione, racchiude musica, arte, fotografia, teatro ecultura.“Siamo felici dell’intuizione che ci ha portato a trasformare una importante ricorrenza in unefficace progetto di comunicazione. Un grazie particolare va al Comune di Sirmione, eall’entusiasmo con il quale ha abbracciato e sviluppato il progetto.” spiega Elena Pagani,Presidente di Ellisse.

Ellisse si è occupata in fase inziale del concept e dello studio e della realizzazione del logodel ciclo di eventi, creato partendo dall’architettura musicale del nome, che raffigura unaCallas stilizzata con l’immancabile raffinato chignon e le labbra accese; il suo elementoiconico distintivo. Le note e le sfumature delle più belle arie di Madama Butterfly e Turandot di GiacomoPuccini hanno caratterizzato l’inizio del ciclo di eventi, con un'esibizione concertisticadall'emozione palpabile tenutasi in via eccezionale sul Prato della Pelosa, uno degli scorcipiù belli delle Grotte di Catullo a Sirmione.Fra i prossimi eventi, un progetto triennale con MAGNUM PHOTOS, che prenderà il via il24 luglio con la mostra “La Divina emozione - ATTO PRIMO - Maria Callas è MadamaButterfly”.

L’evento espositivo di grande impatto sarà realizzato grazie allo staffinternazionale Magnum e all’Architetto Mariangela Gavioli.Fra i materiali di comunicazione sviluppati da Ellisse, i ventagli – senz’altro utili vista lastagione, e le lattine d’acqua a marchio “Callas”, una soluzione plastic free.Ellisse curerà immagine e comunicazione dell’intero ciclo di eventi, i cui sponsor ufficialisono Marmi Ghirardi e Intred, e si occuperà anche di una serie di aspetti organizzativi elogistici legati agli appuntamenti più importanti.

Per maggiori informazioni sul programma - https://sirmionebs.i