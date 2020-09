Simone Padoan miglior pizzaiolo d’Italia e I Tigli terza miglior pizzeria

I Tigli di San Bonifacio salgono al terzo posto, guadagnando due posizioni nella prestigiosa graduatoria rispetto all’anno scorso. A Simone Padoan, autore di una visione contemporanea della pizza, è stato conferito un riconoscimento speciale: Pizzaiolo dell’Anno 2020.

Giunta alla quarta edizione, il progetto editoriale di 50TopPizza premia le migliori 101 pizzerie d’Italia, nominando le prime 50 della classifica come le “Top” in assoluto dell'anno. In aggiunta, vengono rilasciati dei riconoscimenti speciali, per evidenziare particolari meriti relativi al prodotto, al pizzaiolo, al servizio o alla proposta. Un riconoscimento di grande valore, che premia il costante impegno verso l’aumento della qualità, la professionalità e la ricerca di grandi materie prime. Le valutazioni degli ispettori, infatti, si basano sulla pizza, sul servizio, sull’ambiente, sull’attesa e sulla proposta beverage in carta.

Grazie all’esperienza e conoscenza dei lievitati di Simone Padoan, I Tigli si attestano ai primi posti della graduatoria. La selezione delle farciture merita una menzione a parte: realizzate con ingredienti di prima qualità, vengono lavorate interamente a I Tigli secondo criteri di alta cucina. Il locale, recentemente riadattato per adeguarsi alle norme anti-Covid, garantisce un’esperienza di comfort e tranquillità.

I Tigli

I Tigli aprono nel 1994, nell’attuale sede di San Bonifacio, a Verona.

Dopo 25 anni di ricerca e sperimentazione, si configurano come il punto di riferimento per una pizza contemporanea, che unisce il mondo della pizza a quello della cucina d’autore.

Un locale unico nel suo genere, dotato di un laboratorio, I TigliLAB, dove vengono sperimentati impasti e realizzate piccole produzioni artigianali, tra cui dolci lievitati come il Panettone, la Veneziana e la Colomba.

Nel 2020, il locale diventa anche virtuale: sul sito web ufficiale viene creato un e-commerce sul quale è possibile acquistare una selezione di pizze e prodotti del laboratorio, da gustare a casa o in ufficio, durante la pausa pranzo.

Simone Padoan

Simone Padoan nasce a Verona nel 1971. Il suo ingresso nel mondo della pizza avviene presto, quando, non ancora maggiorenne, comincia a lavorare nell’attività di uno dei suoi nove fratelli.

Passati alcuni anni, nel 1994, decide di aprire un’insegna a suo nome: nascono così I Tigli nell’attuale locale di San Bonifacio.