Shopping online: ecco cosa conviene comperare in rete

Lunedì 22 e martedì 23 marzo tornano gli idealo Days, lo shopping event di idealo durante il quale sarà possibile acquistare dal portale i prodotti dagli e-shop italiani aderenti all’iniziativa con eccezionali sconti dedicati all’occasione[1]. L’edizione 2021 degli idealo Days sarà ancora più ricca potendo contare su una quantità sempre maggiore di offerte da parte dei negozi italiani online presenti su idealo (+18% nell’ultimo anno rispetto ai 12 mesi precedenti), il cui numero è anche aumentato del +12% nello stesso arco di tempo. Quasi al pari dei grandi colossi dell’e-commerce, i piccoli e medi shop italiani sono spesso molto competitivi in termini di prezzi bassi. In base all’analisi delle offerte presenti su idealo, le intenzioni di acquisto riconducibili agli e-shop italiani sono state il 50% di quelle totali, a dimostrazione del fatto che i piccoli e medi negozi online sono molto importanti per l’e-commerce del nostro paese[2].

Cosa conviene comperare negli e-shop italiani

La ricerca di idealo ha evidenziato che dagli e-shop italiani conviene comprare:

prodotti per Auto e Moto - più convenienti nel 66,8% dei casi

- più convenienti nel 66,8% dei casi articoli legati al settore Salute e Beauty - con i prezzi più bassi nel 56,2% dei casi [3] .

- con i prezzi più bassi nel 56,2% dei casi . prodotti per lo Sport e l’Outdoor con e-shop italiani più convenienti nel 42,1% dei casi

con e-shop italiani più convenienti nel 42,1% dei casi articoli delle categorie Moda & Accessori più convenienti nel 31,3% dei casi

più convenienti nel 31,3% dei casi prodotti per Animali, con prezzi più bassi nel 31,0% dei casi.

Analizzando ancora di più in dettaglio le offerte proposte dagli e-shop italiani, possiamo scoprire quali sono le categorie più vantaggiose nella top-20 di idealo: Pneumatici estivi (83,4% delle offerte con il prezzo più basso), Televisori (68,9%), Stampanti multifunzione (64,8%), Frigoriferi (64,7%), Caschi moto (63,4%), Tablet (60,8%), Scarpe outdoor (60,0%) e Profumi donna (59,8%)[4].