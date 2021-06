Weekend di eventi, sforzo enorme per le forze dell'ordine non solo a Verona

È iniziato un fine settimana fitto di appuntamenti in provincia di Verona. Già ieri, 18 giugno, Verona ne ha avuto un assaggio con l'apertura del Motor Bike Expo, la prima fiera in presenza dopo lo stop imposto dalla pandemia. Una fiera che proseguirà anche oggi, giornata clou per il capoluogo, che riabbraccerà in Piazza Bra la Mille Miglia e che stasera inaugurerà il festival estivo in Arena con l'Aida in forma di concerto diretto da Riccardo Muti.

Per garantire la sicurezza in questo weekend, alle forze dell'ordine viene richiesto un grande sforzo. Sforzo visibile non solo nella città di Verona, ma anche negli altri centri dove sono state organizzate manifestazioni. Peschiera del Garda, ad esempio, ieri sera è stata particolarmente presidiata dai carabinieri, come segnalato dalla lettrice che ha prodotto il video.

In questo fine settimana, a Peschiera del Garda, è in programma il So.Ga, manifestazione pensata per gli amanti delle automobili, in particolare quelle modificate. Manifestazione che nel 2017 creò qualche problema, con paletti divelti in centro storico, auto parcheggiate ovunque e bivacchi. Al So.Ga, poi oggi si aggiunge il passaggio della Mille Miglia, un evento con protagonista Vittorio Sgarbi ed in serata la prima regata del Palio delle Bisse.

E per fare in modo che tutti gli eventi si svolgano senza intoppi, già da ieri i carabinieri hanno individuato diversi punti per presidiare Peschiera: una pattuglia si è appostata in Piazzale Betteloni, altre due pattuglie alla rotonda tra Lungolago Mazzini, Via Risorgimento e il parcheggio del mercato, ed un'ultima pattuglia su Via Risorgimento.