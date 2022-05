Verona. Quale futuro? Dal progetto all’esecuzione. La filiera delle costruzioni si confronta con i candidati sindaco

I progettisti, i tecnici e le aziende delle costruzioni incontrano domani, 31 maggio alle ore 16, in M15, sede dell'Ordine degli Architetti di Verona (ex Magazzini Generali, via Santa Teresa, 2), i candidati sindaco per Verona 2022-2027 e mettono sul tavolo le domande dei tecnici sulle questioni più urgenti per la città di domani, confermando - come sempre - la loro collaborazione all'amministrazione che verrà.

Parliamo di una platea che rappresenta più di nove mila persone tra professionisti e imprese: un attore fondamentale, dunque, non solo sul fronte economico, ma - prima di tutto - sul piano propositivo e progettuale per una visione coerente e sostenibile della Verona del futuro. Promosso dall'Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della Provincia di Verona, da Ance Verona, dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, dal Collegio dei Geometri di Verona e dall’Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali di Verona, nell'incontro - ad ingresso libero fino ad esaurimento posti - si affronteranno le questioni legate all'urbanistica, alla rigenerazione urbana, alla mobilità, al territorio, al verde e al paesaggio, al turismo e a "Verona città Unesco".

Infine, l'efficienza degli uffici tecnici dell'amministrazione cittadina: tutti temi che la moderatrice Paola Pierotti, giornalista e architetto, andrà a dettagliare e a porre ai candidati.