L'Unione europea, federalismo e pace. Incontro con il Movimento Federalista Europeo della Valpolicella

Piazza Donatori di Sangue, 1 · San Pietro in Cariano

Piazza Donatori di Sangue, 1 · San Pietro in Cariano

Martedì 6 febbraio alle 20.30 presso la Baita delle Associazioni in Piazza Donatori di Sangue 1, Pedemonte, Valpolicella. Il MFE Valpolicella vuole in questo incontro approfondire la questione del federalismo, le sue basi nel lavoro dei confinati durante la seconda guerra mondiale nell'isola di Ventotene dove Altiero Spinelli e Ernesto Rossi hanno scritto il testo base dell'unificazione europea, il Manifesto di Ventotene. Dopo quasi 80 anni di pace tra gli stati membri, riflettiamo sul federalismo come sistema di governo che tende alla pacificazione tra i Paesi, a differenza dei governi nazionalisti che tendono alla conflittualità.