Stand-up Comedy Cabaret. Corso intensivo a Verona

Via Francesco Emilei, 24 · Centro storico

Verona. La sede è presso Linguait Via F. Emilei, 24 – 37121 Verona Il corso si fruisce in presenza a Verona, in 5 lezioni di domenica - 6 ore. Informazioni • Storia della comicità • Il pensiero comico – allenamento alla comicità • L’arte dell’improvvisazione • La comicità stand-up comedy cabaret • La comunicazione comica • Primi elementi di scrittura comica e creativa.

OBIETTIVO FINALE: la costruzione di un monologo di 5/6 minuti basato sulla propria inclinazione e sulle proprie corde comiche. Durata corso 5 incontri da 6 ore ciascuna con restituzione finale. Docenti: Claudio Zucca, Sonja Collini, Laura Formenti e varie altre incursioni comiche.

Orario e giorno: Domenica dalle ore 10 alle ore 17 (con pausa pranzo) La versione intensiva per la sede di Verona si svolgerà in questa modalità: Domenica dalle 10 alle 17. 5 domeniche consecutive e restituzione con prova aperta finale. Prima giornata: domenica 16 aprile Lezioni successive domeniche: 7,14,21, 28 maggio dalle 10 alle 17 (con relativa pausa pranzo).

Per informazioni: segreteria@accademiadelcomico.it - ​392 2860688.