Via Guglielmo Marconi, 4 · Valverde

Speak and Spritz: l'aperitivo linguistico di Green School il 29 settembre 2022 per festeggiare insieme l'inizio dell'anno! Fai quattro chiacchiere in lingua straniera (scegli tu quale!).

Partecipa a mini lezioni di coreano, svedese, inglese e spagnolo*.

Gioca a Taboo e Cards Against Humanity in lingua inglese*.

Scopri la nostra biblioteca e prendi in prestito un libro in inglese.

Assisti alla Jam Session per concludere la serata con della buona musica live

(*Attività gratuite da prenotare in loco fino ad esaurimento posti)

Giovedì 29/09 dalle ore 18. Altrove - Via Marconi 4, Verona. Entrata libera Per più informazioni scrivi a info@greenschool.it o chiama lo 045 913209.