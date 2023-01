A scuola di legalità con le fiamme gialle veronesi alla Primaria Silvio Pellico di Lugagnano di Sona

Cinque classi quarte della Scuola Primaria Silvio Pellico di Lugagnano di Sona saranno impegnate, dalle ore 9.30 del 18 gennaio, a partecipare ad un incontro con i Finanzieri del Comando Provinciale di Verona. L’iniziativa si inquadra nell’ambito del protocollo d’intesa “Accrescere nei giovani la cultura della legalità e la conoscenza e il rispetto delle regole”, siglato lo scorso 14 settembre 2022 tra l’Ufficio di Ambito Territoriale VII di Verona, la Prefettura di Verona, le Forze di Polizia e le altre Istituzioni locali impegnate nel contesto.

L’Istituto di Lugagnano di Sona è tra le tre scuole del veronese individuate dal Comitato Tecnico Scientifico per diffondere tra gli studenti, a partire dai più piccoli, la cultura della legalità, anche economico – finanziaria, e per illustrare l’importanza del contrasto alle varie forme di illegalità (ad es. la contraffazione e l’utilizzo di sostanze stupefacenti). Ricco il programma della mattinata: dopo gli interventi dei Finanzieri appartenenti alla Tenenza della Guardia di Finanza di Peschiera del Garda, le classi, per un totale di oltre 90 ragazzi, verranno ripartite in due gruppi per assistere alla proiezione di un video illustrativo dei principali compiti istituzionali affidati alla Guardia di Finanza.

Ai giovani cittadini sarà illustrata la rilevanza dei valori civici di sicurezza, solidarietà e dignità e del dovere costituzionale e sociale di contribuire alle spese secondo le proprie capacità economiche. Seguirà una dimostrazione con le unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Villafranca di Verona che, con le loro simulazioni di ricerca di sostanze stupefacenti, coinvolgeranno i giovani frequentatori con un duplice obiettivo: promuovere in loro la conoscenza dei pericoli connessi al fenomeno della droga e stimolare al contempo una cultura animalista. Il progetto, promosso dalla Dirigente scolastica Elisabeth Piras Trombi Abibatu, socio ordinario della Sezione A.N.F.I. di Cagliari, è coordinato dalle insegnanti Maria Antonella Crispino e Alessandra Gianfilippi con il supporto dell’Animatore digitale d’Istituto, Prof. Massimiliano Negri.