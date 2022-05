Serate obiettivo benessere Arcole

Venerdì 6 maggio ore 20.30 ad Arcole con il dott. Pietro Lombardo. Il progetto felicità: come si costruisce? Ma la felicità da cosa dipende? Esistono delle caratteristiche dell'individuo che lo rendono maggiormente permeabile a sentimenti di felicità e gioia piuttosto che a sentimenti negativi? Le ricerche sulla felicità mettono in luce come essere più o meno felici dipenda dalle caratteristiche della personalità; in particolare quelle relative all'estroversione, alla fiducia in se stessi, alla sensazione di controllo su se stessi e il proprio futuro. Un incontro pieno di energia!

Luogo: Centro Culturale Giovanni d'Arcole in Piazza Europa ad Arcole. Ingresso gratuito. Parcheggi gratuiti.