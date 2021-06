Riscopriamo la Lessinia camminando - Serata-incontro e escursione

La Lessinia si presenta come un paesaggio affascinante e unico, coperto di pascoli e boschi, solcati da mulattiere e sentieri che collegano antiche contrade di edifici in pietra. Un territorio modellato dal carsismo che ha creato grotte, ripari e singolari monoliti. Ma qui si trovano anche numerose testimonianze storiche degli antichi abitanti, i Cimbri, un popolo originario della Baviera e del Tirolo: l’architettura delle case, delle stalle e dei “baiti”, le malghe, le colonnette votive, i capitelli, il nome stesso di molte contrade.

Camminare in Lessinia per coglierne il valore ambientale e storico sarà il tema trattato, con l’ausilio della proiezione di immagini, nella serata-incontro patrocinata da Legambiente Verona che si terrà venerdì 25 giugno, con inizio alle ore 21, presso la Sala della Batteria di Scarpa, in via San Zeno in Monte. Interverranno Fernando Broggio e Giampaolo Merlin, autori della guida di recente pubblicazione "Sui sentieri della Lessinia", che propone itinerari da percorrere a piedi con un approccio di osservazione attenta del territorio e di riscoperta delle tracce storiche che esso conserva. Per il giorno dopo, sabato 26 giugno, viene organizzata un’escursione tra le contrade a nord di Erbezzo e il Monte Busimo con visita alla Malga Derocon, gestita da Legambiente Verona. Il percorso è ad anello, della lunghezza di circa 12 Km, ed è alla portata di tutti. In caso di maltempo l’escursione si terrà sabato 3 luglio. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale.

La partecipazione sia alla serata che all’escursione è gratuita ma per entrambe è richiesta la prenotazione entro il 24 giugno. Scrivere a info.itinerariveronesi@gmail.com.