Remember Principe @ Caribe

Gallery



Venerdi 22 dicembre alla discoteca Caribe di via XXV Aprile,18 a Cerea esplode Remember "Principe ". La storia della musica al 1987 al 2010. Un'edizione con qualcosa in più, per far rinascere questa notte nei ricordi di tutti. «È difficile dimenticare qualcuno che ti ha dato molto da ricordare. E noi non lo dimentichiamo, anzi lo ringraziamo per quello che ci ha dato con una grande festa in suo e in vostro onore». «Dopo l'abbattimento delle sue mura il Principe rinascerà per una notte . Afferma JONATHAN RONCARI, manager dello storico locale e della Corte degli Angeli - Stiamo preparando un evento straordinario, saranno coinvolti i deejay simbolo di tutta la storia delPrincipe.