A Sant'Ambrogio di Valpolicella torna "La Primavera del Libro"

In occasione della sua trentaduesima edizione la Primavera del Libro – storica manifestazione itinerante dedicata alla letteratura dell’infanzia - sarà ospite dal 6 al 12 maggio del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, negli spazi dell’ex quartiere fieristico. Promossa in collaborazione con le altre amministrazioni di Valpolicella e Valdadige - San Pietro in Cariano, Fumane, Negrar di Valpolicella, Marano di Valpolicella, Sant’Anna D’Alfaedo, Pescantina, Dolcé e Brentino Belluno, la rassegna ha il patrocinio della Provincia di Verona e il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura.

L’inaugurazione venerdì 6 alle 18 a Villa Brenzoni Bassani. «La Primavera del Libro – dice Roberto Albino Zorzi, sindaco del Comune ospitante 2024 - è un momento fondamentale per la conoscenza e l'incontro dei nostri bambini e bambine, specialmente dopo l'esperienza della pandemia che li ha chiusi in casa e in un certo qual modo cambiato anche le abitudini. Il libro può diventare lo strumento migliore per liberare la fantasia e per vedere con occhi diversi il mondo che ci circonda. Diventa perciò fondamentale fare riscoprire loro l'importanza d il piacere della lettura, ed è nostro dovere, attraverso gli educatori, fare scoprire questi straordinari compagni di vita».

L’organizzazione è curata dalle educatrici e bibliotecarie di Hermete coop., particolarmente attive nella promozione della lettura sul territorio attraverso il lavoro nelle biblioteche pubbliche e attività rivolte a bambine, bambini e adolescenti. Tema scelto per questa edizione è “Parole in Gioco”, un riconoscimento della potenza che hanno le parole per tutti noi nel rievocare, raccontare, lasciarci entrare in mondi sconosciuti, farci sognare.

«Parole in gioco racchiude il senso profondo del nostro lavoro di ricerca della qualità dei testi – spiega infatti la curatrice della manifestazione per Hermete coop., Alessia Bussola - ma anche di un’attenta bibliodiversità, specchio del nostro modo di lavorare e di leggere il mondo. Le parole sono ganci che ci consentono di afferrare il mondo, nominando persone, cose, emozioni, pensieri e dandoci la possibilità di immaginare e sognare. Imparare a prendersi cura delle parole vuol dire prendersi cura delle relazioni, accogliere gli altri, il loro vissuto e il loro modo di essere anche se diverso dal nostro».

Come ogni anno la Primavera del Libro porterà direttamente nelle classi delle scuole di Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, autori molto amati dai piccoli studenti - come Chiara Raineri, Matteo Bussola, Giuliana Facchini e Andrea Vico, il Teatro Armathan e gli educatori del Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità di Peri – come altrettanto ricco si presenta il programma aperto a tutti con gli autori Nadia Rigodanza, Agnese Baruzzi, Ilaria Rigoli, Noemi Vola, Elisabetta Pica, Chiara Raineri, Corinne Zanette, Bruno Zocca, lo spettacolo “I bestiolini “di e con Gek Tessaro dedicato alle famiglie (sabato 7 maggio), il Saggio musicale dell’associazione 1000 suoni di mercoledì 8, o i burattini “Il drago mangiacolori” a cura Favolavà (domenica, 17.30), la mostra mercato del libro con L’Aquilone, un corner per bimbi 1-3 anni dello Spazio Famiglia di sant’Ambrogio di Valpolicella e tantissimi laboratori di gioco, disegno, creatività, incontri con gli autori, davvero per tutti i gusti e le fasce d’età (dai 18 mesi) a cui iscriversi (info e iscrizioni al sito www.primaveradellibro.it).

Orari e informazioni su www.primaveradellibro.it