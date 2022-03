Gallery



È iniziato l’intervento di ristrutturazione di Palazzo Ravasio, uno dei più importanti fabbricati storici signorili degli anni ‘30 della città di Verona, ubicato nel prestigioso Lungadige Campagnola, a pochi passi dal Ponte della Vittoria. L’intervento edilizio sul Palazzo, realizzato sotto la guida di Antonio Franchi per il Gruppo The Residenze e con la cura architettonica dell’architetto Mario Bellavite per Arcade Progettazione, mira a riqualificare e modernizzare l'intero stabile con la massima attenzione e cura al pieno rispetto dei principi dell’architettura sostenibile, con dotazioni e impianti per un vivere contemporaneo, tecnologico e all’insegna del confort.

Linea guida dell’intervento è la generosa scelta della bioedilizia, per il massimo rispetto della sostenibilità ambientale con l’utilizzo di materiali ecologici e impianti improntati al minor impatto energetico. Nel mentre proseguono le attività commerciali sotto la guida del responsabile Sebastiano Benvenuti che ad oggi rilevano un pieno successo e gradimento essendosi abbondantemente superata la quota del 60% della superficie di vendita. Proseguono altresì presso il prestigioso ufficio vendite, allestito quale appartamento campione da Modo+ Arredamenti, Maya Lighting e Edisalfloor, gli eventi e le esposizioni dei più importanti artisti contemporanei di arte analitica italiana curati da Kromya Art Gallery di Verona. All’interno dell’unità campione ad oggi sono stati esposte ricche esposizioni di opere di artisti di fama internazionale quali Giovanni Frangi, Turi Simeti, Giovanni Campus, Paola Pezzi, Pino Pinelli; da ultimo la mostra attualmente in corso, con l’organizzazione curata da Bruno Corà, dedicata all’opera degli artisti Elio Marchegiani ed Enzo Cacciola.

Web: www.palazzoravasio.it