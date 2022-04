Pace e giustizia e bellezza secondo il venerabile Don Tonino Bello

Incontro religioso di riflessione sulla Pace secondo il Venerabile Don Tonino Bello che ricordiamo nel 29° anniversario dalla Sua nascita in cielo. L’evento avrà inizio con un saluto di benvenuto da parte di Giovanni Martes, presidente dell’associazione socio culturale “Gli Amici del Salento di Verona” e con la proiezione del cortometraggio dal titolo “L’Anima Attesa” del regista salentino Edoardo Winspeare a cui seguirà l’intervento prezioso di due autorevoli personalità come Don Martino Signoretto - Vicario Episcopale per la Cultura della Diocesi di Verona e il Prof. Francesco Lenoci, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano che offriranno una riflessione rispettivamente su “Beati i Costruttori di Pace” e “Pace e Giustizia e Bellezza secondo Don Tonino Bello”. La poetessa Agata De Nuccio, declamerà alcune poesie con le parole di Don Tonino.

Si potranno accogliere un numero di persone fino ad esaurimento dei posti disponibili e pertanto, per la prenotazione, si consiglia vivamente di contattare il 349 0077808. Gruppo fb: GLI AMICI DEL SALENTO DI VERONA Pag. fb: Gli Amici del Salento di Verona.