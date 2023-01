Via Alberto Dominutti, 2 · Borgo Roma

Via Alberto Dominutti, 2 · Borgo Roma

Omar Pedrini sarà ospite, il 18 gennaio 2023 alle ore 18, alla Vecomp Verona di via Dominutti, 2 per la presentazione del suo libro "La taverna dello zio rock volume 1". Un'occasione per incontrare il poliedrico artista bresciano sempre pieno di sorprese.

L'ingresso è libero a tutti ed è consigliata l'adesione sul sito vecomp academy eventi.