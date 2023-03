"OKkio alla salute" sceglie Lugagnano

La classe 3A della Scuola primaria “Silvio Pellico” è tra le 30 scuole del veronese scelte a campione dall’Istituto Superiore di Sanità per partecipare a “OKkio alla salute”, un sistema di sorveglianza nazionale per esaminare alcuni comportamenti a rischio nei giovani in età scolare, come sedentarietà e scorrette abitudini alimentari. Nella mattinata del 29 marzo, gli allievi della 3A del plesso Pellico2, guidati dalla Coordinatrice di classe Maria Luisa Giacomelli, nonché Referente del progetto, sono stati sottoposti alle misure antropometriche (peso e statura) da due operatrici dell’Ulss 9: la Dr.ssa Sara Cavaliere e la Signora Rosa Perlato.

Dopo la liberatoria e l’informativa dei genitori, i bambini e le bambine della Pellico2 hanno compilato un semplice questionario che indagava sulle loro attività motorie, sull’uso di dispositivi elettronici, sulle attività pomeridiane (sport, giochi, studio ecc.) e sulla consistenza dei pasti (colazione, merende, pranzo, cena e dopocena). Il progetto si inquadra nell’ambito del programma interministeriale “Guadagnare salute” sottoscritto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, volto a conoscere le reali condizioni di salute degli alunni e definire un’efficacia azione educativa di prevenzione. Le informazioni raccolte nella modalità anonima saranno analizzate e porteranno a un successivo momento di restituzione con la scuola e le famiglie, al fine di programmare ulteriori iniziative di promozione della salute degli alunni.