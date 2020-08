Oggi grandinata su Verona

«Oggi pomeriggio nel primo temporale che poi ne sono seguiti altri e tuttora in corso, è caduta grandine a forma di punte molto pericolose con vari disegni pazzeschi, il temporale è veramente un'incognita. Ultimamente assistiamo a fenomeni che sicuramente cambieranno e peggioreranno nel tempo, in quanto nel mondo si stanno verificando forti cambiamenti climatici che gli scienziati hanno accertato essere il surriscaldamento della crosta terrestre, e questo grado è mezzo in più di calore provoca improvvise evaporazioni di acqua che in aria trovando correnti fredde si trasforma in grandine o pioggia abbondante come quelle di questi giorni». Giampaolo. C.