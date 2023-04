Venerdì 28 aprile alle ore 20.45 presso la Sala della Parrocchia in Piazza Donatori di Sangue in Quartiere Pindemonte a Verona in Seconda Circoscrizione si terrà il reading spettacolo musicale in jazz "Natura morta con custodia di sax" ispirato al libro di Geoff Dyer con: Luca Donini Sax Mario Marcassa Contrabbasso Thea Griminelli Voce Narrante Ingresso a offerta libera Evento a cura della Commissione Cultura della Seconda Circoscrizione di Verona.