Meet Massari R-evolution a Verona

Si terrà il 23 maggio a Verona il secondo appuntamento di Meet Massari R-evolution, il tour promosso da Molino Dallagiovanna e rivolto ai professionisti e agli appassionati di arte bianca, che ha come protagonisti il grande maestro della pasticceria italiana Iginio Massari, la figlia e Pastry Chef Debora e Giacomo Pini, Docente Cast Alimenti e Consulente Marketing. L’appuntamento di Verona sarà dedicato a dolci intramontabili della tradizione francese e italiana nella pasticceria da laboratorio: la Paris Brest, la zeppola e il bigné con i suoi tanti ripieni.

Per la ristorazione e l’hotellerie, con gli stessi ingredienti, verrà creato l'éclair. Una pasticceria a "tutto tondo" che abbraccia le esigenze di tutti gli artisti del dolce. Giacomo Pini accompagnerà la masterclass, illustrando tecniche commerciali e di marketing per aumentare le vendite dei prodotti di pasticceria. Partner dell’incontro è Marper, azienda veronese fondata nel 1992 da Matteo Marastoni ed Eliano Peretti e oggi punto di riferimento per i professionisti dell’arte bianca, grazie alla competenza e all’affidabilità nel selezionare le migliori materie prime e i semilavorati per il mondo della pasticceria, della panificazione e della ristorazione.

Prima di Verona, il tour ha fatto tappa a Mesagne in provincia di Brindisi. Ad andare in scena in questo caso è stata “La prima colazione”, con croissant, sfogliate a intreccio multiplo con frutta candita e muffin, pensati per la pasticceria da laboratorio, per la ristorazione e l'hotellerie. Dopo le prime due tappe, a Mesagne e Verona, il tour Meet Massari R-evolution approderà a Teramo il 26 settembre con un appuntamento interamente dedicato al Re dei lievitati, il Panettone.

Per iscriversi a Meet Massari R-evolution, i professionisti possono contattare il proprio rivenditore di zona, mentre gli appassionati possono acquistare il biglietto sull’e-shop Molino Dallagiovanna e-commerce.

Per ulteriori informazioni: https://www.dallagiovanna.it/mmr-verona.

Verona, 23 maggio Crowne Plaza (Via Belgio 16)

Il programma della giornata: