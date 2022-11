A Verona lo spettacolo "Marcovaldo. Ovvero le stagioni in città'"

Via Quinzano, 24d · Ponte Crencano

Lunedi 7 novembre ore 20.45 c/o la Sala Polifunzionale della Seconda Circoscrizione del Comune di Verona in via Quinzano 24D Reading Musicale liberamente ispirato all'opera di Italo Calvino con Verdiana Battaglia (voce narrante) Claudio Moro (chitarra).

Da un'idea di Manuela Pollicino In collaborazione con Associazione Banca del Tempo "OraxOra" e Seconda Circoscrizione Comune di Verona. Ingresso libero.