Maieutica Dischi presso FuoriBinario

È dalle forme indefinite che nasce una nuova idea. È così che inizia la vita di Maieutica Dischi, un’etichetta che promuove solo musica fatta da donne, come un’enorme pancia che partorisce amore. Si chiama Maieutica perché trae spunto dalla filosofia: l’arte di tirar fuori la verità da dentro, non di imporre il proprio pensiero. Si terrà sabato 21 gennaio alle ore 20.30 il secondo evento dedicato alle donne, ideato e tenuto da Maieutica Dischi, sostenuto e ospitato dallo spazio performativo veronese Fuori Binario.

La fondatrice del progetto Veronica Marchi e alcune delle donne che fanno parte del roster dell’etichetta, si racconteranno, dialogheranno e suoneranno alcuni brani tratti dalle loro produzioni. Il tema del gender gap è più che mai urgente, ed è altrettanto urgente parlarne. Lo faremo sabato sera attraverso le voci di chi il mondo della musica, dell’arte e del lavoro lo vive ogni giorno sulla propria pelle. Le artiste presenti sul palco saranno: GRETA FORNASARI, GIULIA MILANO, ILARIA PASTORE, VIRGINIA VERONESI, SARA FATTORETTO.

Le cantautrici provengono da ogni parte d’Italia (Padova, Milano, Roma, Mantova), alcune di loro hanno già pubblicato un album con l’etichetta mentre altre sono in procinto di farlo, perciò nella serata di sabato 21 gennaio ascolteremo molti brani in anteprima assoluta. E’ un evento da non perdere, per chi ha a cuore la cultura e per chi sostiene il valore delle donne. L’evento inizierà alle ore 20.30, l’ingresso ha un contributo di 8 euro.

LA STORIA DI MAIEUTICA DISCHI - Verona, 20 marzo 2020. Veronica Marchi, cantautrice, autrice e produttrice veronese, ha annunciato quel giorno sui suoi canali social, la nascita di MAIEUTICA DISCHI, etichetta discografica che si prefigge di produrre e sostenere solo musica fatta da donne. Il pensiero filosofico definisce la maieutica come l’arte di tirar fuori la verità. Ecco perché secondo Veronica Marchi e Alessandro Scardino, co-fondatori di Maieutica, è importante che ogni artista provi a tirar fuori il meglio, secondo un’etica dell’arte che prescinda da qualsiasi legge commerciale. L’etichetta cura le artiste a 360°, dal songwriting, alla produzione, fino alla pubblicazione del progetto. Le produzioni di Maieutica Dischi prendono forma nello studio di registrazione Osteria Futurista, un ecosistema innovativo e fuori dall’ordinario, dove gravitano alcuni delle realtà artistiche più interessanti di Verona.

Informazioni e contatti

FuoriBinario-spazio performativo Via Marchi 12, 37135 Verona Ampio Parcheggio libero.

Prezzo biglietto: 8 euro. Apertura biglietteria un'ora prima dello spettacolo, alle 19.30 Fin dall'orario di apertura e dopo lo spettacolo sarà presente Osteria Nosetta con aperitivo e cicchetti. Prenotazioni via mail a fuoribinario.21@gmail.com.