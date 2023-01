Lugagnano di Sona: piccoli speleologi crescono

Giovedì 19 Gennaio 2023, Antonio De Angeli, esperto e appassionato di minerali e fossili dell’Associazione Geologica Mineralogica Veronese (AGMV), entrerà nelle classi terze A, B e C della Scuola Primaria Silvio Pellico di Lugagnano per spiegare e illustrare i FOSSILI. De Angeli si servirà della LIM per mostrare l’affascinante repertorio frutto della sua lunga esperienza e conoscenza sui fossili, raccolto e catalogato durante i suoi numerosi viaggi in giro per il mondo. Gli alunni della Silvio Pellico potranno vedere e toccare i resti di mineralizzazione e pietrificazione, fossili in ambra, impronte fossilizzate, facenti parte del materiale utilizzato per l’esposizione della Fiera Internazionale dei minerali (Verona Mineral Show) che si tiene ogni anno a Verona.

Lo speleologo De Angeli risponderà, infine, alle numerose e curiose domande predisposte dagli alunni: Cosa sono i minerali? Come si formano? Cosa ci danno? Dove si trovano? Chi li studia? Quali tipi di fossili ci sono in natura? Ideatrice e referente del progetto l'Insegnante Nicoletta Mazzi, la cui passione per il trekking di montagna l'ha portata alla scoperta, tra le Dolomiti del bellunese, delle impronte di fossili di dinosauri. La stessa mostrerà agli alunni le foto di questi ritrovamenti, da lei stessa scattate sul Colatoio Chemini di Rovereto e sul Monte Pelmo.

«Non solo legalità e sport – sottolinea la Dirigente Scolastica - ma anche un’attenzione particolare, sin dalla fanciullezza, alle scienze descrittive della terra, come la geologia e la speleologia». «Esperienze – rincalza la Mazzi - molto coinvolgenti per gli alunni, perché possono vedere concretizzare il loro studio teorico».