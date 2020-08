Ladri "ripuliscono" l'auto di una turista: «Sono un bimbo e siamo senza niente»

Un brutta esperienza quella vissuta da C.P., turista del Molise in visita sul lago di Garda con la famiglia, che ha trovato la propria Dacia Duster "ripulita" dai ladri, dopo averla lasciata nel parcheggio pubblico vicino al campo sportivo nella giornata di sabato 8 agosto.

La donna ha raccontato quanto avvenuto alla nostra redazione, chiedendosi come mai nella zona non fossero presenti adeguate contromisure per questo tipo di episodi: «È inammissibile che non ci siano controlli né telecamere, se davvero come mi han detto si tratta di una zona ad alto rischio. Hanno agito indisturbati con la mia auto portandosi via cose ingombranti, valigie grandi, bici.... magari con un furgone. Ci vogliono più controlli assolutamente! Mi han detto che lo fanno regolarmente li. Allora non dovrebbero farci andare i turisti o mettere una pattuglia fissa o un sistema di telecamere: i turisti devono essere tutelati!»

La donna ha comunicato quanto avvenuto alla Polizia Locale di Peschiera. L'auto sarebbe rimasta in zona nel parcheggio dalle ore 10 alle ore 16.15 e in quel lasso di tempo i malviventi avrebbero rubato:

1 bici elettrica smart way;

1 valigia grande nera contenente vestiti e nella tasca anteriore 2 paia di mazzi di chiavi di casa;

1 valigia grande blu contenente vestiti;

1 zainetto dechatlon color panna e marrone contenente 1 macbook air (portatile) con custodia nera;

1 iPad Mac con custodia fucsia e caricabatterie vari;

1 zaino termico grigio bordeaux contenente cibo;

1 zaino termico arancione contenente silk-epil e prodotti cosmetici;

1 borsa piccola blu decathlon contenente materiale da piscina;

1 borsa da mare arancione e verde contenente vestiti e 1 Kindle Amazon con custodia gialla;

1 zainetto piccolo decatlhon verde scuro contenente cibo;

1 busta contenente tre bottiglie di grappa.

C.P. spera che diffondendo la lista della refurtiva, aumentino le possibilità di ritrovarla. «Io rientrerò in Molise il 13 Agosto ma fino ad allora sarò in zona, vicino Trento e posso recarmi li. Sono con un bambino piccolo e siamo rimasti praticamente senza niente».

Chiunque dovesse dunque avere informazioni utili, è pregato di rivolgersi alla Polizia Locale di Peschiera.