L'Ic Lugagnano porta a Verona il “Veneto Green Movie”

Si è concluso per l’Istituto Comprensivo Lugagnano di Sona il progetto “Veneto Green Movie”, una rassegna cinematografica incentrata sui temi della tutela ambientale, organizzata dalla Veneto Film Commission (VFC). L’iniziativa, che ha visto coinvolti undici scuole di sei province venete, è stata finanziata con il bando nazionale MIM-MiBACT “Il cinema e l’audiovisivo a scuola – progetto di rilevanza territoriale”, classificandosi al 17° posto su 300 candidature. Tra i sostenitori del progetto l’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), l’Associazione Cinemambiente, il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) e la Regione Veneto che con il volume “Cinema e ambiente” (2011) è stata apripista nella comunicazione cinema-ambiente. Due le date destinate agli alunni di Lugagnano, gli unici del veronese ad aver aderito al progetto: l’8 marzo, per la proiezione del docufilm di Jean-Michel Cousteau “Le meraviglie del mare”, con la presenza di 200 studenti della Scuola secondaria di I grado “Anna Frank”; il 24 marzo per il film di animazione di Hayao Miyazaki “Ponyo sulla scogliera”, visto da 238 alunni della Scuola Primaria “Pellico2”.

Tra gli esperti che hanno preso parte alla manifestazione svoltasi al cinema Rivoli di Verona, Laura Delli Colli, Presidente del Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani e della Fondazione Cinema per Roma, Jacopo Chessa, Direttore della Veneto Film Commissione e del Centro Nazionale del Cortometraggio e il documentarista veronese Michele Aiello, autore e regista con numerose collaborazioni con Radio3 RAI e socio di ZaLab. I docenti referenti del progetto, gli insegnanti Massimiliano Negri e Maria Antonietta Cascio, hanno scelto film di estrema attualità, legati agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Gli alunni sono stati coinvolti in laboratori di educazione visiva e ambientale, al fine di sensibilizzarli sempre più al tema della salvaguardia dei mari, dello sviluppo sostenibile e della lotta all’inquinamento.

«A distanza di pochi giorni dalla Giornata mondiale dell’acqua (22 marzo), era importante – sottolinea la cinegiornalista Delli Colli - parlare del problema dello spreco e inquinamento dell’acqua, della difesa degli oceani e del delicato equilibrio risorse, produzione e consumo». La Dirigente Scolastica Elisabeth Piras Trombi Abibatu e tutto il corpo docente coinvolto nel progetto ringraziano Gaetano Capizzi, Direttore del Festival Cinemambiente di Torino, per aver curato il filo narrativo della rassegna, incentrato sulla biodiversità, sul cambiamento climatico e sul conflittuale rapporto tra uomini ed ecosistemi: temi fondamentali per le nuove generazioni e per il futuro ecologico del nostro pianeta.