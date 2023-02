"Gigi la legge", a Verona il documentario sul vigile candidato ai David

Giovedì 2 febbraio alle 21.30 il Cinema Teatro Kappadue ospita la proiezione del film "Gigi la legge" del regista friulano Alessandro Comodin, commedia documentaria con protagonista un sovversivo e originale vigile di campagna "un po’ pirata e un po’ signore", alle prese con un’indagine su una misteriosa serie di suicidi che si consuma in uno strano mondo di provincia, in bilico tra realtà e fantasia. Pier Luigi Mecchia, detto Gigi e zio del regista Alessandro Comodin, sarà presente in sala per incontrare il pubblico. Il film infatti è attualmente in tour nel nord-est, dove è attualmente in programmazione in anteprima sull'uscita nazionale al cinema del 9 febbraio.

"Gigi la legge" è stato girato nel paese natale del regista Alessandro Comodin, a San Michele al Tagliamento, e si muove tra documentario e fiction, seguendo suo zio Gigi in una geografia di provincia che tocca temi universali, mentre si ride e si piange, si litiga e si ascolta, fino al catartico finale. "Gigi la legge" ha vinto il premio speciale della giuria al Festival di Locarno 2022, ha ricevuto la candidatura al Premio Cecilia Mangini 2023 come miglior documentario ai David di Donatello, è stato selezionato anche selezionato nella categoria "il cinema del reale" ai Nastri d'Argento 2023 conferiti dal SNGCI Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani ed è stato inserito nella sezione Racconti italiani della Fice Federazione Italiana Cinema D'Essai.