Galleria Internazionale Marconi

Da ogni parte del mondo per visitare la Galleria Museale dedicata al Genio Guglielmo Marconi. In migliaia dal 12 aprile stanno affollando lo spazio in Piazza Brà INAUGURATO dal Nipote del Nobel Guglielmo Giovannelli Marconi a Verona con la moglie Vittoria, per celebrare il contenitore culturale laddove risiedono i macchinari dello scienziato che ha connesso il globo.

«Lo scopo dell'esposizione - spiega Francesco Chiantera, Curatore responsabile - è preservare e divulgare un patrimonio che è di tutti una collezione unica e riconosciuta ufficialmente dai familiari del Nobel, che amano la nostra città e supportano pienamente chi non dimentica le gesta di colui che con le sue scoperte unì i popoli. Da ogni parte del mondo come riportato nel libro dediche, e da ogni scuola d'Italia per il Percorso didattico riservato ai ragazzi degli istituti scolastici. È un orgoglio enorme poter spiegare ai piú giovani come si è arrivati all'attuale iperconnessione e alla digitalizzazione del mondo moderno, pensate che abbiamo già prenotazioni per il prossimo ottobre!».

Su questa linea il 2 luglio ore 22, giorno del brevetto, verrà presentata una collezione di opere Dedicate al Genio sviluppate totalmente in Intelligenza Artificiale MARCON-IA. La galleria è aperta ogni pomeriggio 15-17.30 ad ingresso libero.

La mattina SOLO VISITE SCOLASTICHE- Prenotazioni 3890246638 - museodellaradioverona@gmail.com.