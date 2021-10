Formazione Guide Ipogeo 2021

Gallery







Dopo un anno e mezzo di arresto forzato il GVI - Gruppo Volontari Ipogeo torna a scommettere sul proprio team, cercando nuove aspiranti guide, interessate e curiose, che possano arricchire un gruppo affiatato partito più di tre anni fa. Il volontariato è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia Covid-19. La mancanza di prossimità fisica e sociale - dimensioni fondamentali del volontariato culturale - ha di fatto messo in difficoltà realtà come Ipogeo Stelle, che fonda la propria attività sul Gruppo Volontari Ipogeo e sul loro incontro con i visitatori. Nonostante questo, quando nell’ultimo anno è stato possibile aprire il sito archeologico al pubblico, il gruppo di guide ipogee, seppur ridotto, si è fatto più coeso, riuscendo ad accogliere le numerose richieste di residenti e turisti. Oggi però i turni sono ancora dimezzati e le richieste di visita, anche grazie ad un accurato lavoro di comunicazione fatto su scala nazionale durante il lockdown, continua a crescere. Ora la ripresa. Se per ripresa intendiamo un graduale ritorno agli standard di flusso di visita ed efficienza operativa pre-Covid-19, ad Ipogeo Stelle occorre un piccolo aiuto: nuove Guide Ipogee. Per chi volesse prendere parte in prima persona a quest’iniziativa l’appuntamento è il 6 novembre in occasione della nuova la Formazione Guide Ipogee 2021. La giornata si articola in due momenti. La mattina verrà dedicata ai contenuti storico-artistici e interpretativi. Verrà preso in analisi il contesto: la storia della Valpantena come “culla” dell’ipogeo e un focus sulla sua cristianizzazione, si presume per opera di San Zeno.

Si parlerà poi dei primi affreschi di arte paleocristiana, probabilmente legati a una necessità di catechesi dei neofiti o all’utilizzo dello spazio come “cappella di famiglia”. A seguire un'analisi del culto Mariano all’Ipogeo e presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta attraverso testimonianza pittoriche, epigrafiche e scultoree. Nel pomeriggio verrà dato ampio spazio ai lavori di restauro e consolidamento della struttura avvenuti negli ultimi anni, con una descrizione dell’architettura e della sua evoluzione nei secoli, con il coinvolgimento del restauratore Claudio Montoli. A seguire, grande ospite dell'edizione 2021, sarà lo studio LuceArchitettura che illustrerà l'impianto di Lighting design ultimato nel maggio 2021. Per finire, verrà presentato il progetto L’ipogeo e le sue vie, mappa del Trekking Urbano, per aiutare le future guide ad assumere una visione ambientalista dell’Ipogeo di Santa Maria in Stelle: di fatto un delicato ecosistema sotterraneo all’interno di un ecosistema naturalistico e antropizzato di grande. Come e perché intraprendere questo percorso di crescita personale? Come afferma Claudia Annechini, coordinatrice del Gruppo Volontari Ipogeo: «Abbiamo chiesto ai nostri volontari e alle nostre volontarie cosa significhi per loro essere guide oggi, nel tempo della “ripresa”. Tante sono le motivazioni emerse. Certamente è cambiata la consapevolezza con cui si fa servizio: abbracciare un tempo storico più incerto, più difficile, più complicato. Per questo lo “stornello” che accompagna la promozione della nuova Formazione Guide 2021 mette in evidenza la difficoltà nell’affrontare ciò che non è immediato, ma allo stesso modo mette in luce la soddisfazione della ricompensa nell’aver colto la sfida». E aggiunge: «Come recita, infatti, il programma Ci sono storie che meritano di essere raccontate, anche se sono incerte o lacunose, ci sono domande che meritano di essere poste, anche se le risposte sono complesse… In un certo senso, L’ipogeo di Santa Maria in Stelle, con i suoi mistieri, ci mette di fronte alla complessità, ci allena a farci domande e cercare risposte, molte delle quali non arriveranno mai. Di fatto è una palestra per la mente».

Per info e prenotazioni contattarci all’indirizzo info@ipogeostelle.it.

Per scoprire chi siamo e cosa facciamo vi invitiamo a visitare il sito www.ipogeostelle.it Per vedere il teaser della Formazione Guide Ipogeo sul canale nostro Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=kAxaMkQt9YQ).