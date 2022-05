"Difred", monologo liberamente tratto da "Il racconto dell'ancella" di Margaret Atwood

Presso il Laboratorio Autogestito Paratodos, in corso Venezia 51 - la sera del 6 maggio, alle ore 21 - replica del monologo liberamente tratto da "Il racconto dell'ancella" - di Margaret Atwood. con un'introduzione di Non una di meno. Il racconto dell’ancella è un romanzo distopico scritto da Margaret Atwood nel 1985. È ambientato alla fine del ventesimo secolo quando il mondo sta cercando di riprendersi da una guerra mondiale. Come se non bastasse, l’inquinamento e le radiazioni hanno abbassato il tasso di natalità facendo avvicinare la popolazione a una recessione demografica.

La storia inizia nel Maine dove è nata la “Repubblica di Galaad” (che trae ispirazione dalla Bibbia) che ha lo scopo di creare una nuova società che riesca a modificare l’assente crescita demografica attraverso la creazione di una struttura piramidale con al vertice i Comandanti. Il sistema teocratico messo in atto è fortemente conservatore tanto da bandire qualunque tipo di divertimento. Le donne perdono ogni potere e proprietà, viene tolto loro il diritto all’istruzione, ad un salario e non possono né leggere né scrivere. Quelle di loro che sono ancora fertili vengono destinate alla procreazione, piegate con torture fisiche e droghe per essere trasformate in Ancelle ubbidienti, da affiancare ai Comandanti e alle loro Mogli sterili. Le Ancelle sono come la serva Bhila di cui si narra nella Genesi, un mezzo per dare a Rachele una prole. la storia verrà raccontata da me, Margherita Sciarretta con il sound designer Gianni Coeli.