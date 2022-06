Via XXIV Giugno · San Massimo

«I bambini gocano tra le immondizie. Ora non ci limitiamo ai cestini strapieni». È la segnalazione giunta alla nostra redazione da parte di un cittadino di Verona, relativamente all'area verde situata in via XXIV Giugno a San Massimo.