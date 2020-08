Alberi e camini caduti anche a Borgo Santa Croce. «Il clima non perdona»

«Non ci sono parole, ormai il clima non perdona». Questo il commento di un cittadino di Verona che dopo il nubifragio di ieri, 23 agosto, ha passeggiato per Borgo Santa Croce, scattando qualche foto.

«Alberi caduti, lastre di plastica volate via non si sa da dove, molte antenne divelte, camini caduti, e dalle parti di Montorio la grandine ha distrutto i vetri delle auto che si trovavano per la strada - questo è la sua segnalazione - Gli alberi caduti sono sempre di competenza del Comune di Verona e ritorno a dire che, se non si fa la dovuta manutenzione, ogni volta cadranno alberi e le conseguenze sono ovvie».