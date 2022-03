Corso di pizzica Salentina

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con grande emozione riprendiamo l'attesissimo Corso di Pizzica. Il corso si terrà in due fasi il corso Base e il corso Avanzato. 12 e 19 MARZO 2022 si terrà il CORSO BASE 2 - 9 - 23 - 30 APRILE 2022 si terrà il CORSO AVANZATO Informiamo tutti che per accedere alla sala al chiuso e partecipare al corso è necessario come da normative vigenti anti contagio da Covid 19 l'obbligo di green pass o tampone. Chiediamo inoltre la collaborazione di tutti ed è quindi obbligatoria la prenotazione e in caso di disdetta da effettuarsi entro le 24 H prima del corso per poter organizzare il tutto efficientemente.