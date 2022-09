Corso di danza scozzese a Buttapietra

Ripartono i Corsi di Danze Scozzesi a Buttapietra (Vr) con Anna Perbellini. La Scottish Country Dance (SCD) è un'ottima occasione per mantenersi in forma e socializzare. Una danza che affonda le proprie radici nella storia e che sta diventando sempre più popolare.

Adatta a tutti i livelli di preparazione. Lasciati coinvolgere a ritmo di Jig, Reel e Strathspey! Durante l’anno molteplici sono le occasioni per ballare SCD all’esterno dei corsi, con feste, workshop, summer school e tanti altri appuntamenti.

Inizio lezioni: mercoledì 21 settembre 2022.

LEZIONE DI PROVA GRATUITA. Orario: 20.30 - 21.45

È consigliato un abbigliamento comodo...e tanta voglia di divertirsi! Non c'è bisogno di essere in coppia, non è richiesta esperienza nel ballo e non ci sono limitazioni d'età.

Per informazioni e prenotazioni: 346 6325382 - info@scotiashores.com.