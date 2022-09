A Verona "La corsa, le mie ali"

Da quel lontano 4 luglio 2001 Manuela Levorato è la donna più veloce d’Italia. A Losanna la freccia bionda, di Arino da Dolo, stabilì con 11”14 il record nazionale dei 100 metri. Lo scettro di regina dello sprint resta ancora oggi nelle sue mani. La sua carriera comincia a 17 anni, non troppo tardi per poter pensare di avere un talento speciale: la velocità! Grazie a questo talento la sua carriera sportiva è durata 22 stagioni coronata da 13 record nazionali raggiunti con tanto sacrificio e che ancora oggi detiene. Insomma la sua storia sportiva è scritta negli almanacchi. Manuela ha coperto 4 gare in Coppa Europa ad ANNECY nel 2002 cosa che solo Pietro Mennea era riuscito a fare in precedenza.

Per ascoltare la biografia dalla viva voce della protagonista, l’Associazione STRAVERONA, in collaborazione con la FIDAL VERONA, ha organizzato l’incontro “LA CORSA LE MIE ALI” con la partecipazione di Manuela LEVORATO che si terrà il giorno 23 settembre a partire dalle 20.30 presso la sala Stadio in Via Brunelleschi a Verona.

L’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati pertanto è necessario registrarsi sul sito: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-la-corsa-le-mie-ali-409428269977.