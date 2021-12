Code al centro vaccinale di Bussolengo: «Sono in fila da 2 ore e ne avrò per altre 2»

Gallery







«Sono in fila da 2 ore e ne avrò per altre 2, al centro vaccinale di Bussolengo, mai visto un intasamento simile». La segnalazione è arrivata alla nostra redazione da un lettore, che nella giornata del 6 dicembre si è recato al punto per la somministrazione del vaccino anti Covid-19.

«Arrivati al capannone bianco, ancora 2 ore» scrive il lettore, che lamenta «disagi e gente stanca», oltre a mettere nel mirino l'organizzazione del centro.

Dopo il rallentamento registrato specialmente nel mese di ottobre, la campagna anti Covid-19 infatti ha ripreso a macinare numeri importanti con l'apertura per le terze dosi: domenica ne sono state somministrate 29883 in tutto il Veneto, su 33245 vaccinazioni fatte durante la giornata.