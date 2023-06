Borghetto del Libro. Presentazione di "Samia e L'isola dei Pesci Rondine"

Da venerdì 9 a domenica 11 giugno anche Officina Grafica Eco soc. coop. sarà presente con i suoi libri e prodotti eco sostenibili a Borghetto del Libro, il Festival del Libro e dell’editoria indipendente, con mostra mercato e vendita dei libri, assieme a tanti altri piccoli editori. In particolare, domenica alle ore 16, presso lo stand di Officina Grafica Eco Agata De Nuccio leggerà a tutti i bambini presenti alcune pagine del suo libro "Samia e l'Isola dei Pesci Rondine". Una favola per bambini ma non solo, che tratta il problema dell'immigrazione con gli occhi e le sensazioni di una bambina costretta a lasciare la propria terra.

«Sarà una lettura particolare, con la partecipazione attiva dei bambini. E siamo certi dell'interesse che la lettura interattiva susciterà nei bambini; infatti Samia e l'Isola dei pesci rondine, con la collaborazione della sua autrice è stato utilizzato da alcune scuole veronesi per trattare il tema complesso e sempre, purtroppo, molto attuale della migrazione. Per ogni bambino presente abbiamo previsto un piccolo omaggio. Oltre ai libri, alcuni dei quali sono stampati in carta riciclata, troverete una vasta gamma di nostri prodotti artigianali eco sostenibili».

Officina grafica Eco è un'azienda che si occupa di stampa, grafica ed editoria con una particolare attenzione all'ambiente, prediligendo carte riciclate e prodotte con energia da fonti rinnovabili. Anche un libro può parlare ecologico, dipende da noi, dalle nostre scelte e dalla nostra sensibilità Nella splendida cornice di Borghetto sul Mincio (Vr), all’aria aperta, a due passi da Valeggio per tre giorni si respirerà cultura e natura.