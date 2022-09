L'Associazione Animalisti Verona OdV sta organizzando l'incontro teorico-pratico: "Bimbi e cani chiusi in auto: sappiamo cosa fare?". L'incontro vuole dare nozioni di base per poter attuare procedure di salvataggio verso individui chiusi in auto. Si tratta di un'azione di "decarcerazione", termine tecnico che indica l'azione di liberazione di chi si trova in una situazione di forte pericolo, come per esempio, un cane o un bimbo chiusi in auto sotto il sole.

Il corso è rivolto a volontari, a guardie zoofile e a privati cittadini. Sarà presente un medico veterinario che spiegherà come comportarsi in caso di colpo di calore nel cane. L'incontro di 4 ore sarà diviso in due gruppi di massimo 15 persone ciascuno e si svolgerà presso la ditta "Are System Service SAS" .

Orari: Mattina: 8.30 - 12.30. Pomeriggio 14.30 - 18.30 Sarà rilasciato attestato di partecipazione. Costo 30 euro (10 euro di tessera associativa + 20 euro di corso). I partecipanti potranno eseguire il taglio del vetro su alcune vetture.

Per info e prenotazioni: valentina.animalistivr@gmail.com.