Balli folk: Un corso per conoscere le danze tradizionali

Un invito ad avvicinarsi alla cultura tradizionale attraverso il ritmo e le danze, a impiegare il tempo in modo piacevole e socializzante, a praticare un'attività che migliora la coordinazione motoria e la condizione fisica in generale. È quanto offre il corso BALLI FOLK – corso di introduzione ai ritmi e alle danze della tradizione popolare che si terrà presso Casa Novarini, in via M. Ortigara 7 a San Giovanni Lupatoto in cinque incontri, il 4 e 11 aprile, il 2, 9, e 23 maggio, sempre il giovedì sera dalle 20.45 alle 22.30. L'iniziativa è aperta a tutti e non è richiesta alcuna competenza pregressa. È organizzato dal Centro Provinciale Istruzione Adulti di Verona con la collaborazione del Gruppo Ricerca Danza Popolare di Verona e sarà condotto da Giampaolo Merlin, insegnante del CPIA e del GRDP.

È importante una preiscrizione, pur non impegnativa entro il 29 marzo a questo sito: cpiaverona.edu.it (in Iscrizioni scegliere l'opzione corso IDA e la sede di San Giovanni Lupatoto). Essendo un corso organizzato da un'istituzione scolastica la quota di partecipazione è ridotta, solo 27 euro. Per altre informazioni si può contattare lo 045 9251311 al mattino o scrivere a sangiovannilupatoto@cpiaverona.edu.it.